Real Madrid goleia Girona (4-0) e abre vantagem na liderança do Espanhol

O Real Madrid, líder de LaLiga, goleou por 4 a 0 em casa o Girona, seu perseguidor mais próximo no campeonato espanhol, se distanciando na liderança com cinco pontos de vantagem sobre a equipe catalã e dando um passo importante rumo ao título.

"Foi um jogo importante para nós e muito importante vencer - todos os jogos são, mas este foi um pouco mais, estamos felizes pela vitória", disse Rodrygo à Real Madrid TV.

Com esta vitória, o Real Madrid chega aos 61 pontos contra 56 do Girona, uma confortável vantagem no campeonato nacional antes de viajar para Leipzig, na terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A única má notícia foi a saída de Jude Bellingham com desconforto no tornozelo logo após o segundo gol (57'). Graças a sua dobradinha, o inglês é o artilheiro isolado de LaLiga, com 16 gols marcados. Na Liga dos Campeões ele marcou quarto.

Vinicius elogiou seu companheiro. "Jude é uma estrela, ele marca muitos gols e espero que possa continuar assim", disse o brasileiro à Real Madrid TV.

"Jude tem sido o melhor nesta temporada, estamos fazendo as coisas bem e estamos felizes porque somos uma família", acrescentou.

Devido à suspensão, o técnico do Girona, Míchel, assistiu ao jogo com uma expressão séria nas tribunas do Santiago Bernabéu, onde seus jogadores sofreram um duro golpe no sonho de lutar pelo título.