PSG vence Lille e poupa Mbappé a 4 dias de enfrentar Real Sociedad na Champions

O Paris Saint-Germain venceu neste sábado (10) o Lille por 3 a 1 com uma equipe mista no Parque dos Príncipes, a quatro dias do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Real Sociedad.

Nesta partida da 21ª rodada do Campeonato Francês, o banco parisiense estava repleto de talento, com Kylian Mbappé, Marquinhos, Achraf Hakimi, Donnarumma, Zaïre-Emery e Barcola, entre outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Temos que jogar a cada três dias, por isso precisamos planejar com a comissão técnica todas as opções que temos à nossa disposição. Não se deve subestimar um jogo. Somos um grupo, com dois jogadores por posição para sermos competitivos em todas as competições", havia explicado Luis Enrique em entrevista coletiva na sexta-feira.