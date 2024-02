Peru emite alerta epidemiológico por altas temperaturas

O Peru emitiu um alerta epidemiológico devido ao risco de golpe de calor para sua população devido às altas temperaturas registradas no país, informou o Ministério da Saúde (Minsa) neste sábado (10).

Foi declarado "alerta epidemiológico devido ao risco de ocorrência de distúrbios na regulação térmica corporal relacionados às altas temperaturas ambientais no país", indicou um comunicado do Minsa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No alerta do Minsa, é solicitado garantir o atendimento adequado nos centros de saúde, hospitais e clínicas para os casos de síndromes febris, com ênfase em crianças, idosos e pessoas vulneráveis.