O Hamas alertou, neste sábado (10), que uma ofensiva terrestre israelense em Rafah poderá deixar "dezenas de milhares de mortos e feridos" nesta cidade do sul da Faixa de Gaza, último refúgio para os palestinos deslocados pela guerra no território.

Inteligência artificial, aliada de Israel para rastrear o Hamas em Gaza

O Exército israelense utilizou pela primeira vez na sua ofensiva em Gaza uma nova tecnologia militar baseada na inteligência artificial (IA), que serve principalmente para impedir ataques e localizar os túneis subterrâneos do movimento islamista palestino Hamas.

(conflito tecnologia Palestinos Israel defesa Hamas, 660 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO, Brasil:

'A hora da verdade' para Bolsonaro

Foi uma avalanche de revelações sem precedentes. A publicação detalhada dos preparativos para uma suposta tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados mais próximos o deixou mais exposto do que nunca.

(Brasil justiça política investigação, 763 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO, Brasil:

'Não é não': Carnaval carioca quer proteger as mulheres

Evite ficar sozinha no meio da multidão, opte por bebidas em lata, use o QR code para emergências: no Rio, multiplicam-se as recomendações às mulheres para que fiquem seguras durante o carnaval, quando os assédios aumentam.

(Brasil Mulheres carnaval, 638 palavras, já transmitida)

WASHINGTON, Estados Unidos:

A longa campanha presidencial nos Estados Unidos

Nove meses na política é muito tempo, mas para uma campanha presidencial nos Estados Unidos, parece uma eternidade. Enquanto isso, americanos já demonstram exaustão por um possível novo embate entre Donald Trump e Joe Biden.

(EUA eleições política, 600 palavras, a ser transmitida)

VIÑA DEL MAR, Chile:

Os desafios na reconstrução de Valparaíso após incêndios mortais

Após controlar os focos de incêndios florestais, o Chile enfrenta agora o desafio de reconstruir as áreas de Valparaíso devastadas pelos chamas que deixaram 131 mortos.

(clima meio-ambiente meteorologia Chile, 600 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

KHARKIV, Ucrânia:

Ataque russo deixa sete mortos e um 'rio de fogo' no nordeste da Ucrânia

Sete pessoas, incluindo três crianças, morreram neste sábado (10) por um ataque de drone russo que incendiou um posto de gasolina na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, provocando um "rio de fogo" e a destruição de quinze casas.

(conflito rússia Ucrânia, 626 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

ISLAMABAD, Paquistão:

Chefe do Exército paquistanês pede 'maturidade' após resultados de eleições legislativas

O chefe do Exército paquistanês pediu aos representantes políticos do país, neste sábado (10), para que demonstrem "maturidade e unidade", após resultados eleitorais sem maiorias definidas, que deixaram os candidatos apoiados pelo ex-primeiro-ministro preso Imran Khan em uma boa posição.

(eleições Paquistão política polícia manifestação, 461 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PANAMÁ:

Conferência mundial sobre controle do tabaco termina em divergências

A 10ª conferência da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) terminou neste sábado (10), no Panamá, com divergências marcantes nos processos de medição e controle de substâncias tóxicas nos produtos de tabaco.

(OMS Panamá saúde tabaco, 539 palavras, já transmitida)

SAIX, França:

Greta Thunberg junta-se a protesto contra construção de rodovia na França

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg juntou-se, neste sábado (10), a uma manifestação contra a construção de uma rodovia no sudoeste da França, que também registrou confrontos entre militantes e as forças de segurança, observaram jornalistas da AFP.

(meio-ambiente França ambiente transporte polícia manifestação, 463 palavras, já transmitida)

VALLADOLID, Espanha:

Entre #MeToo e um bom ano, o cinema espanhol entrega os prêmios Goya

O cinema espanhol reúne-se neste sábado (10) em Valladolid para a sua grande gala anual dos Prêmios Goya, com as atenções divididas entre a boa colheita e as acusações de violência sexual no sindicato.

(Latam Espanha gente prêmio cinema, 378 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus e final da Copa da Ásia

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com