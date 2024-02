Os desafios na reconstrução de Valparaíso após incêndios mortais

Os bombeiros levaram cinco dias para controlar os incêndios mais mortais da história recente no Chile. Sem um plano de realocação, os moradores estão retornando às áreas devastadas.

No dia 2 de fevereiro, em meio a um verão com temperaturas próximas a 40°C, incêndios simultâneos varreram os cerros de Valparaíso, onde milhares de pessoas viviam em áreas irregulares.

Após controlar os focos de incêndios florestais, o Chile enfrenta agora o desafio de reconstruir as áreas de Valparaíso devastadas pelos chamas que deixaram 131 mortos.

Para Miguel Castillo, da Faculdade de Ciências Florestais da Universidade do Chile, reconstruir estes bairros seria "irresponsável" e uma forma de condenar novamente estas pessoas "à morte".

Os bombeiros não conseguiram chegar a vários pontos por falta de estradas ou ficaram presos com suas máquinas nas estreitas entradas, nas quais restaram apenas filas de veículos queimados.

Os cerros de Viña del Mar, epicentro da tragédia, estão superpovoados. Durante décadas, milhares de pessoas se estabeleceram em casas de madeira que foram consumidas pelo fogo em minutos e acabaram ajudando a propagar as chamas.

Entretanto, diante da falta de alternativas para realocar milhares de famílias, seria necessário ao menos construir casas de concreto e regularizar assentamentos.

Aproximadamente 5.000 casas afetadas eram irregulares, diz Manuel Díaz, diretor de Construção Civil da Universidade de Las Américas, em Viña del Mar.

Segundo um estudo do site especializado Portal Inmobiliario, esta cidade chilena está em sexto lugar na lista de localidades com os imóveis mais caros da América Latina, tendo o metro quadrado avaliado em US$ 2.699 (R$ 13.416 na cotação atual).