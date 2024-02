Liverpool vence Burnley (3-1) e recupera liderança do Inglês; City bate Everton

No segundo tempo, o colombiano Luis Díaz (52') e o uruguaio Darwin Núñez (79') garantiram a vitória do Liverpool, apesar de Dave Fofana ter tido oportunidade de empatar o jogo em duas ocasiões.

Os quatro gols em Anfield tiveram algo em comum: foram todos marcados de cabeça. O português Diogo Jota colocou os 'Reds' em vantagem (31'), apesar do domínio inicial dos visitantes, antes de Dara O'Shea empatar para os 'Clarets', pouco antes do intervalo (45').

Com mais dificuldade do que o esperado, o Liverpool venceu neste sábado (10) o Burnley por 3 a 1 pela 24ª rodada da Premier league e recuperou a liderança que havia perdido provisoriamente horas antes, graças aos gols de Luis Díaz e Darwin Núñez.

Não foi um jogo fácil para a equipe de Guardiola, principalmente no primeiro tempo, em que o Everton mostrou ser uma equipe muito organizada e disciplinada na defesa.

"O Everton jogou muito bem organizado. No primeiro tempo a nossa linguagem corporal não foi boa, sempre reclamando. Na segunda etapa fomos mais positivos", analisou após o jogo o técnico dos 'Citizens' Pep Guardiola, que comemorou por ter conseguido "três pontos muito importantes" na luta pelo título.

Com esta vitória, o City acumula seis vitórias consecutivas no campeonato.

Os dois gols da vitória do City foram marcados pelo astro Erling Haaland.

Os 'Citizens' continuam na segunda posição com 52 pontos e ainda têm um jogo a menos contra o Brentford, marcado para o dia 20 de fevereiro.

Com 54 pontos, o Liverpool recupera a liderança do campeonato, que havia perdido provisoriamente horas antes, após a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Everton.

Só aos 70 minutos de jogo é que o City conseguiu encontrar o caminho do gol: após um escanteio cobrado pelo argentino Julián Álvarez, a bola sobrou para Haaland na segunda trave e o artilheiro norueguês marcou com um disparo pé direito.

Em desvantagem, o Everton foi em busca do empate e o City aproveitou para fechar o placar já perto do fim. Nathan Aké recuperou na defesa, tocou para Kevin de Bruyne, que lançou em profundidade para Haaland. O astro norueguês superou a defesa adversária e chutou e cruzado na saída do goleiro James Tarkowski (85').

"É claro que Haaland está de volta", comemoru Guardiola após o jogo. Com esta dobradinha, o atacante se consagra como artilheiro da Premier League com 16 gols e, mais importante para sua equipe, parece totalmente recuperado da lesão que o manteve fora dos gramados por uma semana, a três dias do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Copenhague.