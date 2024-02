Leverkusen vence Bayern (3-0) e aumenta sua vantagem na liderança da Bundesliga

O Bayer Leverkusen deu um grande passo rumo ao título da Bundesliga neste sábado (10) ao vencer em casa o Bayern de Munique por 3 a 0 e agora tem cinco pontos de vantagem sobre o gigante bávaro na liderança do campeonato alemão.

Ainda invictos nesta temporada (31 jogos sem derrota), os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso conquistaram os três pontos com gols do croata Josip Stanisic (18'), do espanhol Alejandro Grimaldo (49') e do holandês Jeremie Frimpong nos acréscimos (90'+5), este último em um lance em que o goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, havia subido até a área adversária para tentar um gol após uma cobrança de escanteio.