Irã pede à Fifa que suspenda Israel por causa da guerra em Gaza

A Federação Iraniana de Futebol anunciou neste sábado (10) que pediu à Fifa a suspensão da sua homóloga israelense, em consequência da guerra lançada por Israel na Faixa de Gaza.

Em um comunicado publicado no site da federação, o Irã apela à Fifa e aos sindicatos de futebol que "suspendam completamente" a Federação Israelense "de todas as atividades relacionadas com o futebol".

Teerã também apela à Fifa e às organizações de futebol para que tomem "medidas imediatas e sérias para impedir a continuação dos crimes de Israel e para fornecer alimentos, água potável, medicamentos e suprimentos médicos aos inocentes e aos civis" em Gaza.