Inteligência artificial, aliada de Israel para rastrear o Hamas em Gaza

O Exército israelense utilizou pela primeira vez na sua ofensiva em Gaza uma nova tecnologia militar baseada na inteligência artificial (IA), que serve principalmente para impedir ataques e localizar os túneis subterrâneos do movimento islamista palestino Hamas.

A primeira alusão a esta tecnologia foi feita pelo porta-voz do Exército, Daniel Hagari, quando declarou no mês passado que as forças israelenses estavam a operando "simultaneamente acima e abaixo do solo".

Em particular, a IA ajuda o Exército israelense a mapear a vasta rede de túneis subterrâneos do Hamas em Gaza, disse um alto funcionário da Defesa à AFP.