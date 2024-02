Família do ex-assessor de Bukele em El Salvador denuncia sinais de tortura em seu corpo

A família do ex-assessor de segurança nacional do presidente Nayib Bukele, que morreu sob custódia do Estado, exigiu na sexta-feira explicações sobre a sua morte, denunciando que o seu corpo apresentava sinais de suposta "tortura".

"Ficamos com um mar de dúvidas, um oceano de dúvidas sobre como aconteceu a morte desta pessoa" disse Lucrecia Landaverde, advogada da família do falecido, Alejandro Muyshondt, à mídia local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-assessor de Bukele, que estava preso, morreu na última quarta-feira em um hospital público enquanto estava sob custódia do Estado.