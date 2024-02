Chefe do Exército paquistanês pede 'maturidade' após resultados de eleições legislativas

"Uma vez que o povo do Paquistão depositou sua confiança na constituição, agora é a vez de todos os partidos políticos fazerem o mesmo, demonstrando maturidade política e unidade", afirmou Syed Asim Munir em um comunicado neste sábado, acrescentando que o país "precisa (...) romper com a política de anarquia e polarização".

O chefe do Exército paquistanês pediu aos representantes políticos do país, neste sábado (10), para que demonstrem "maturidade e unidade", após resultados eleitorais sem maiorias definidas, que deixaram os candidatos apoiados pelo ex-primeiro-ministro preso Imran Khan em uma boa posição.

O PTI ficou à frente da Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N) de Nawaz Sharif, favorita da votação, que obteve 71 deputados, e do Partido Popular do Paquistão (PPP) de Bilawal Bhutto Zardari, que ficou em terceiro com 54 assentos.

O PTI se declarou vencedor através de um vídeo antigo de seu líder preso, no qual a voz e a fala eram geradas por inteligência artificial.

Treze dos 266 assentos disputados nestas eleições, realizadas na quinta-feira (8), ainda deverão ser atribuídos.

Apesar do resultado, eleitores de Khan, consideram que o pleito foi fraudado. Os atrasos na contagem dos votos, bem como o corte dos serviços de telefonia e de internet pelas autoridades na quinta-feira também aumentaram as suspeitas de manipulação.

A Comissão Eleitoral citou "problemas de internet" para explicar a lentidão do processo.