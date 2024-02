Bombardeios dos EUA matam 17 rebeldes huthis no Iêmen, segundo imprensa oficial

Os bombardeios americanos mataram 17 combatentes huthis do Iêmen na manhã deste sábado (10), informou a mídia oficial do grupo rebelde após o funeral dos falecidos em Sanaa, capital do país.

A mídia oficial divulgou a lista dos mortos, que descreveu como "mártires da nação e das forças armadas e de segurança", cujos corpos foram "transportados em procissão solene em Sanaa" depois de terem sido mortos "em um bombardeio da agressão americano-britânica."

