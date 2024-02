Bia Haddad é eliminada pela russa Kasatkina na semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (nº 13 do ranking mundial) perdeu neste sábado (10) para a russa Daria Kasatkina (nº 14) por 2 sets a 1 com parciais de 6-3, 4-6 e 7-6 (7/2) nas semifinais do Aberto de Abu Dhabi.

Numa partida muito acirrada, em que as devoluções prevaleceram claramente sobre os saques (foram treze quebras no total, sete para a russa e seis para a brasileira), Kasatkina garantiu a classificação em um terceiro set muito longo, decidido no 'tie break' após 85 minutos. A partida teve uma duração total de três horas e dois minutos.

No entanto, Bia Haddad teve chances de vencer, principalmente com os quatro break points na reta final do terceiro set, que Kasatkina conseguiu salvar para decidir a partida a seu favor, vencendo o tie break por 7 a 2.