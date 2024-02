África do Sul vence RD Congo nos pênaltis e termina em 3º lugar na Copa Africana

Um dia antes da grande final entre Nigéria e Costa do Marfim, o goleiro Ronwen Williams defendeu a cobrança de Meschack Elia para garantir a medalha de bronze para a África do Sul, campeã da CAN em 1996.

A África do Sul venceu a República Democrática do Congo nos penáltis (6-5) após um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação e terminou em terceiro lugar na Copa Africana de Nações, na partida disputada neste sábado (10) em Abidjan.

Mas oito dos nove que foram retirados se sentaram no banco, deixando o técnico francês Sebastien Desabre com várias opções caso desejasse fazer alterações.

Já a República Democrática do Congo manteve apenas dois jogadores da equipe que perdeu para a anfitriã Costa do Marfim na outra semifinal: o capitão e o zagueiro Mbemba e o meia Samuel Moutoussamy.

Williams havia defendido quatro cobranças de pênaltis no fim de semana passado ajudando a África do Sul a superar Cabo Verde após um empate sem gols nas quartas de final.

O torneio termina neste domingo, em outro estádio de Abidjan, com a Costa do Marfim enfrentando a Nigéria na final, com um prêmio de sete milhões de dólares em jogo (cerca de R$ 35 milhões).

Os países se enfrentaram na fase de grupos no mês passado, no mesmo local, e as 'Super Águias' venceram os anfitriões por 1 a 0 com um gol de pênalti de William Troost-Ekong.