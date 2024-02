Venezuela amplia mobilização de forças militares na fronteira com Guiana

A Venezuela ampliou suas ameaças de anexar parte da Guiana e garantir o acesso a algumas das maiores reservas de petróleos do mundo descobertas em mais de uma década, deslocando tanques leves, barcos de patrulha equipados com mísseis e porta-aviões blindados para a fronteira dos dois países, em um desdobramento que tem se transformado, rapidamente, em um novo desafio de segurança para a administração do presidente dos EUA, Joe Biden.

A mobilização, visível em imagens de satélite reveladas publicamente nesta sexta-feira e em vídeos recentemente publicados pelos militares venezuelanos nas redes sociais, é uma escalada significativa nas tentativas de Caracas de obter alguma vantagem sobre as novas reservas energéticas do seu vizinho. Isto ocorre apesar de um acordo escrito acertado em dezembro entre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, Irfaan Ali, que denunciou o uso de forças e apelou pela criação de uma comissão para resolver disputas territoriais.

Desde o final do ano passado, o governo venezuelano, que tem um exército de cerca de 150 mil soldados ativos e armamentos modernos fornecidos pela aliada Rússia, aumentou as reivindicações sobre Essequibo, uma região coberta, principalmente, por florestas que representam dois terços da Guiana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O reforço militar e a linguagem cada vez mais belicosa de Caracas ocorrem no momento em que a Guiana desponta como uma das fronteiras energéticas mais importantes do mundo, após descobertas de petróleo offshore por um consórcio liderado pela Exxon Mobil. A antiga colônia britânica, com uma população de 800.000 habitantes, tem uma força de defesa de apenas 3.000 militares, o que obriga o governo a recorrer aos EUA para melhorar suas capacidades defensivas.