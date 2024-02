Tribunal da UE rejeita ação de TikTok sobre lei de mercados digitais

O presidente do Tribunal Geral da UE (TGUE) rejeitou, nesta sexta-feira (9), uma ação judicial da gigante Bytedance (TiKTok), que pedia a suspensão de sua designação como "gatekeeper" devido à nova legislação europeia sobre plataformas digitais.

A Lei dos Mercados Digitais (DMA na sigla em inglês), que a partir de março passará a regular as operações desta plataformas, reserva um bloco de regras mais rígidas para as maiores empresas, que chama de "gatekeepers" (ou "guardiães do acesso", em tradução livre).

Em novembro, a gigante chinesa apresentou um recurso judicial à Justiça europeia questionando esta designação. No mês seguinte, formalizou outro pedido de suspensão do cumprimento da DMA enquanto o seu caso está sendo processado.