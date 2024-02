Tiroteio deixa quatro mortos na Geórgia

Um homem armado matou quatro pessoas a tiros em um mercado do sul da Geórgia, na cidade de Rustavi, anunciou o Ministério do Interior, antes de informar que o atirador foi detido e que integrantes de sua família estavam entre as vítimas.

O homem, "nascido em 1988, atirou diversas vezes contra um mercado na cidade de Rustavi (...) quatro pessoas morreram", afirmou o ministério do país do Cáucaso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o governo, um tio do suspeito está entre as vítimas e um primo ficou ferido.