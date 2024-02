STF retira sigilo de vídeo de Bolsonaro em investigação por tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou, nesta sexta-feira (9), o sigilo do vídeo de uma reunião entre Jair Bolsonaro e sua equipe de governo, no âmbito de uma investigação sobre tentativa de golpe envolvendo o ex-presidente e seu círculo próximo.

O vídeo, com duração de uma hora e meia, faz parte do processo da investigação da Polícia Federal (PF) segundo a qual uma "organização criminosa" estava preparando uma "tentativa de golpe de Estado" antes das eleições presidenciais de 2022, com o objetivo de manter Bolsonaro no poder.

As imagens, gravadas em 5 de julho de 2022, mostram o então presidente Bolsonaro reunido com vários ministros no Palácio do Planalto.