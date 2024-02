Rússia afirma que neutralizou 19 drones ucranianos

A Rússia afirmou nesta sexta-feira que neutralizou, durante a noite, 19 drones ucranianos em quatro regiões e no Mar Negro que tinham como o objetivo de destruir instalações de energia.

"Impedimos uma tentativa do regime de Kiev de cometer um ataque terrorista com 19 drones aéreos contra pontos do território russo", afirmou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

"Os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram drones nas regiões de Kursk (2), Briansk (5), Orel (4), Krasnodar (2) e sobre o Mar Negro (6)", acrescenta a nota.