Robert Hur, o procurador que provocou uma tempestade com investigação sobre Biden

Robert Hur prometeu uma investigação "justa, imparcial e desapaixonada" quando foi nomeado, há um ano, procurador especial para averiguar se o presidente americano, Joe Biden, havia gerenciado indevidamente documentos sigilosos antes de assumir o cargo.

Em seu relatório final, publicado nesta semana, Hur eximiu Biden de qualquer delito, mas provocou uma tempestade política em pleno ano eleitoral com seus comentários sobre as capacidades cognitivas do presidente, de 81 anos, que disputa a reeleição.

As observações do procurador especial sobre a "memória ruim" de Biden em seu relatório de quase 400 páginas foram consideradas "gratuitas e inapropriadas" pela Casa Blanca. Os republicanos as aproveitaram de imediato para afirmar que o mandatário democrata não está "apto" para o cargo.