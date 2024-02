Quinhentos indígenas e camponeses protestam no Equador contra violência do narcotráfico

Cerca de 500 indígenas e camponeses do Equador saíram em passeata nesta sexta-feira (9) pela cidade andina de Latacunga, em protesto contra a violência do narcotráfico no país.

"A criminalidade começa a atacar nas comunidades", apontou a governadora da província de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Segundo ela, diante dessa situação, os moradores aplicarão a justiça indígena, reconhecida pela Constituição segundo as suas tradições, por meio da qual pessoas acusadas de diferentes crimes são açoitadas, banhadas com água gelada e queimadas vivas em público.

A manifestação, que ocorreu de forma pacífica e se dirigiu à sede do governo local, mostrou o descontentamento da população com a crise de segurança no país.