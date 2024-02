Queda de jato particular em estrada dos EUA deixa 2 mortos

Duas pessoas morreram nesta sexta-feira (9) na queda de uma aeronave particular com cinco passageiros a bordo em uma estrada do sudoeste da Flórida, nos Estados Unidos, informaram as autoridades.

O acidente aconteceu por volta das 15h15 locais (17h15 em Brasília) na rodovia Interestadual 75, perto de Naples, indicou a autoridade de aviação civil dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dos cinco passageiros do avião acidentado, um Bombardier Challenger 600, dois morreram no impacto, confirmou em um comunicado o gabinete do xerife do condado de Collier, onde ocorreu o acidente.