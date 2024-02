Premiê britânico pagou mais de 500 mil libras em impostos em 2023

O governante de 43 anos, no cargo desde outubro de 2022, registrou receitas de 2,2 milhões de libras (R$ 13,8 milhões) no exercício fiscal 2022-23, 13% a mais que no ano anterior, segundo os documentos publicados por Downing Street.

O restante, quase 300.000 libras (R$ 1,88 milhão), são juros e dividendos.

Com base nesses números, Rishi Sunak pagou uma taxa de imposto global de 23%, já que os rendimentos de capital são muito menos tributados no Reino Unido do que os do trabalho.

Esses ganhos de capital procediam de um fundo de investimentos com sede nos Estados Unidos, mantido em "confiança cega", uma estrutura utilizada por pessoas com cargos públicos para que seu patrimônio privado seja gerido de forma independente.

Rishi Sunak também é casado com Akshata Murty, filha do fundador da gigante empresa tecnológica indiana Infosys.

A riqueza pessoal do casal foi motivo de controvérsia, depois que a imprensa revelou que sua esposa se beneficiava de um regime fiscal vantajoso.

Uma investigação parlamentar também revelou deficiências em sua declaração de interesses, em relação à participação de sua esposa em uma empresa de cuidado de crianças, mas o eximiu de sanções.