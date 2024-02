Israel bombardeou nesta sexta-feira (9) a cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde centenas de milhares de palestinos estão refugiados, e recebeu críticas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que classificou a resposta israelense como "excessiva".

JERUSALÉM:

Bloqueios, combates e pessoas famintas dificultam distribuição de ajuda em Gaza

Os bloqueios israelenses, os combates e as multidões famintas dificultam cada vez mais a distribuição de ajuda alimentar em Gaza por parte das ONGs, que estão preocupadas com o risco de fome no território palestino.

(Israel Palestinos conflito ONG, 610 palavras, já transmitida)

FAIXA DE GAZA:

Morte, medo e exaustão - o pão de cada dia dos jornalistas da AFP em Gaza

Todo dia, desde 7 de outubro, os oito repórteres, fotógrafos, cinegrafistas e funcionários da AFP em Gaza, obrigados a abandonar suas casas, arriscam suas vidas para contar a guerra, convivendo com a morte, o medo e a exaustão.

(Palestinos Israel conflito mídia, 2470 palavras, já transmitida)

=== COLÔMBIA GUERRILHA PAZ ===

BOGOTÁ:

Colômbia e ex-número dois da Farc anunciam novas negociações de paz

O governo da Colômbia e o ex-número dois da ex-guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) Iván Márquez, que retomou as armas após assinar o acordo de paz em 2016, vão iniciar novas negociações, conforme documento oficial divulgado nesta sexta-feira (9).

(Colômbia conflito guerrilha paz, 702 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

'O carnaval chegou': magia dos desfiles começa no Rio

"Muita ansiedade, muito cansaço também", confessa Pedro H. Gaspar. Para este dançarino, o "cansaço" é resultado de muitos meses de ensaios exigentes. A "ansiedade" se explica em poucas palavras: o carnaval do Rio vai, enfim, começar.

(cultura música Brasil carnaval, 798 palavras, já transmitida)

Por Thomas MORFIN

Também anunciada na editoria de Sociedade, Artes e Ciências

SANTIAGO:

Chile se despede de Piñera, lembrado como um democrata

Todo o espectro político do Chile, assim como familiares e apoiadores, despediu-se nesta sexta-feira (9) do ex-presidente Sebastián Piñera, destacado como um democrata aberto às diferenças por adversários como o presidente Gabriel Boric e a ex-presidente Michelle Bachelet.

(Chile morte política acidente, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BUENOS AIRES:

Mama Antula, pioneira dos direitos humanos e primeira santa argentina

A beata Mama Antula, que está a um passo de ser canonizada pela Igreja Católica, é considerada a pioneira na defesa dos direitos humanos na Argentina, durante o vice-reinado colonial espanhol do Río de La Plata, segundo suas biógrafas.

(Argentina igreja Vaticano santa direitos, 695 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Idade e condições de saúde de Biden, de novo sob escrutínio

A idade foi, durante muito tempo, o calcanhar de Aquiles de do democrata Joe Biden, mas agora a investigação de um procurador especial que sugere que nem sequer consegue se lembrar de quando seu filho faleceu se tornou um potente arma contra o atual presidente americano neste ano eleitoral.

(EUA eleições Biden política idade, 714 palavras, já transmitida)

MÉXICO:

Líder de grupo de busca de desaparecidos é assassinada no norte do México

Uma mulher que liderava um grupo de busca de pessoas desaparecidas no estado de 'Baja California', norte do México, foi assassinada a tiros na quinta-feira (8), informou a comissão local de defesa dos Direitos Humanos.

(México desaparecidos homicídio, já transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

Novo comandante do Exército ucraniano quer 'aperfeiçoá-lo' para vencer a guerra

O novo comandante do Exército ucraniano, Oleksander Sirski, estabeleceu como objetivo "aperfeiçoar" as forças armadas para repelir os russos, cujo governo garantiu que as mudanças na hierarquia militar em Kiev não afetarão o desenvolvimento do conflito.

(Ucrânia Rússia UE conflito diplomacia política, 643 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Putin diz ao Ocidente que é 'impossível' derrotar a Rússia na Ucrânia

O presidente Vladimir Putin disse ao Ocidente que uma derrota da Rússia na Ucrânia é "impossível", em uma longa entrevista com o jornalista conservador americano Tucker Carlson, transmitida na quinta-feira (8).

(EUA conflito mídia Ucrânia Rússia, 520 palavras, já transmitida)

VATICANO:

Milei e Francisco no Vaticano, um encontro entre opostos

O papa Francisco e o presidente argentino, Javier Milei, se reunirão pela primeira vez no Vaticano no domingo (11), em um encontro marcado pelos ataques anteriores do líder ultraliberal ao pontífice e pelo contexto político conturbado na sua Argentina natal.

(Vaticano religião Argentina catolicismo Papa política, 480 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Príncipe Harry obtém indenização de tabloide por coleta ilícita de informações

O príncipe Harry chegou a um acordo para pôr fim aos processos pendentes por coleta ilícita de informações contra a editora do tabloide Daily Mirror e obterá uma indenização, anunciou seu advogado nesta sexta-feira (9).

(justiça mídia realeza gente GB, 498 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

ISLAMABAD:

Aliados de ex-premiê detido lideram resultados preliminares de eleições no Paquistão

Candidatos próximos do ex-primeiro-ministro Imran Khan, atualmente preso, lideram os resultados das eleições no Paquistão após a apuração dos votos de mais da metade das circunscrições eleitorais, ao final de eleições marcadas pela violência e suspeitas de manipulação.

(Paquistão eleições política, 610 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

PEQUIM:

Ausência de Messi em amistoso em Hong Kong causa revolta na China

A ausência de Lionel Messi em um amistoso em Hong Kong e sua participação três dias depois em outro jogo no Japão agravaram a indignação de internautas e da imprensa chinesa, que acusam o craque argentino de desdenhar Pequim.

(HongKong fbl HKG China ARG Messi, 530 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Sam Altman (OpenAI) busca trilhões para reorganizar setor de semicondutores

O CEO da empresa de Inteligência Artificial OpenAI, Sam Altman, procura arrecadar trilhões de dólares para reorganizar a indústria mundial de semicondutores e, com esse intuito, reuniu-se com potenciais investidores, incluindo o governo dos Emirados Árabes Unidos, informou The Wall Street Journal (WSJ) na quinta-feira (8).

(EUA informática tecnologia Japão bolsa ciência Taiwan EAU empresas IA investimentos, 427 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

E se a democracia fosse cotada na bolsa?

"Grande parte do dinheiro de Wall Street está sendo investido em países autocráticos". É possível mudar isso? Sim, por meio de indicadores de referência indexados à qualidade da democracia, mas a opinião pública deve exercer pressão, como aconteceu com os títulos verdes, dizem os especialistas.

(EUA bolsa investimentos democracia, 600 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

RIO DE JANEIRO:

'O carnaval chegou': magia dos desfiles começa no Rio

"Muita ansiedade, muito cansaço também", confessa Pedro H. Gaspar. Para este dançarino, o "cansaço" é resultado de muitos meses de ensaios exigentes. A "ansiedade" se explica em poucas palavras: o carnaval do Rio vai, enfim, começar.

(cultura música Brasil carnaval, 798 palavras, já transmitida)

Por Thomas MORFIN

NOVA YORK:

A arte preta no acervo de Alicia Keys e Swizz Beatz

A estrela mundial do R&B Alicia Keys e seu parceiro, o influente produtor de hip-hop Swizz Beatz, são dois apaixonados por arte. A coleção do casal, composta principalmente de obras de artistas negros americanos, ou da "diáspora africana", poderá ser apreciada pelo público no Museu do Brooklyn, em Nova York, a partir deste sábado (10).

(EUA exposição cultura Museu música pintura fotografia arte, 634 palavras, já transmitida)

PARIS:

Seiji Ozawa, a união musical entre Oriente e Ocidente

Elogiado em todo o mundo, o maestro japonês Seiji Ozawa simbolizou ao longo de uma extensa carreira internacional a união entre a música do Oriente e do Ocidente.

(Japão diplomacia política música gente morte rúgbi, 609 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

A última viagem de Lydie, uma francesa que optou pela eutanásia na Bélgica

A francesa Lydie Imhoff, hemiplégica de nascimento e praticamente cega, perdeu gradualmente o uso de suas extremidades. Aos 43 anos, optou pela eutanásia na Bélgica por "medo de viver em um corpo morto".

(Bélgica eutanásia ética saúde, 640 palavras, já transmitida)

ACORA, Peru:

Waru Waru, uma técnica agrícola andina do passado contra crise climática

Do céu, parecem enormes geoglifos em forma de círculo, mas são, na realidade, a marca de uma técnica pré-hispânica que os camponeses resgataram para enfrentar a crise climática nos altos planaltos andinos de Puno, na fronteira do Peru e da Bolívia.

(história tecnologia clima cultura água Peru agricultura WaruWaru, 607 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com