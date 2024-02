Panamá nega salvo-conduto a Martinelli para saída do país

O órgão lembrou à Nicarágua que, em virtude das convenções diplomáticas, "é incompatível" que Martinelli realize na embaixada nicaraguense no Panamá qualquer atividade política que "repercuta e tenha impacto na política doméstica panamenha", depois que o ex-presidente de direita concedeu entrevistas e recebeu aliados políticos no local.

O pedido de salvo-conduto para a saída do país do ex-presidente Ricardo Martinelli, a quem a Nicarágua concedeu asilo há dois dias, depois que ele foi condenado a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro, foi negado, informou a chancelaria panamenha.

Martinelli havia iniciado no último sábado sua campanha para as eleições presidenciais de 5 de maio, um dia depois que a Suprema Corte publicou a decisão que rejeitava o seu último recurso para anular a condenação. Ele pediu asilo "em razão do risco iminente à sua vida", disse seu porta-voz, Luis Eduardo Camacho.

A Sala da Suprema Corte que negou o recurso de Martinelli enviou nesta sexta-feira o expediente do caso ao Tribunal Superior de Litigação de Causas Penais, como parte do processo para que a justiça emita o mandado de prisão.

O chefe da diplomacia americana para a América Latina, Brian Nichols, alertou hoje o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que a concessão de asilo ao ex-presidente Martinelli mina "o Estado de Direito".

Apesar de seus problemas com a justiça, Martinelli ainda é muito popular no Panamá, segundo pesquisas. Ele foi julgado no caso conhecido como "New Business", por comprar, em 2010, quando era presidente, a maioria das ações da Editora Panamá América com dinheiro proveniente do recebimento de comissões em obras de infraestrutura.