Neuer é dúvida no Bayern para duelo com Leverkusen

O goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, com dores no joelho, é dúvida para o jogo deste sábado (10) contra o Bayer Leverkusen, um confronto direto pela liderança do Campeonato Alemão, informou o técnico do time bávaro, Thomas Tuchel, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9).

"'Manu' vai tentar participar do treino de goleiros hoje. É o 'Manu', daremos tempo a ele até sábado e ele dirá se está bem. Se não, será 'Ule' [Sven Ulreich] quem vai jogar", explicou Tuchel.

Neuer não participou dos treinos no início da semana (terça e quarta-feira) e, na quinta, esteve apenas em uma sessão individual, devido a "leves problemas" em um joelho, informou o Bayern.