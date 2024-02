'Não acho que o campeonato se decide amanhã', diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não acredita que o Campeonato Espanhol será decidido no sábado, no duelo contra o Girona, mas admitiu que a vitória pode dar certa vantagem rumo ao título.

"Quem vencer amanhã abre vantagem, mas o campeonato continua sendo muito longo. O jogo de amanhã não vai decidir nada do que vai ser o campeonato nos próximos meses", disse Ancelotti em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9).

"Não acho que o campeonato se decide amanhã, aconteça o que acontecer", acrescentou o treinador do Real Madrid, que lidera a tabela com dois pontos de vantagem sobre o Girona.