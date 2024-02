Moody's rebaixa nota de crédito de Israel por conflito com o Hamas

A agência de classificação de risco americana Moody's rebaixou de A1 para A2 a nota de crédito de Israel, nesta sexta-feira (9), devido ao impacto do conflito do país com o grupo islamista Hamas em Gaza.

Em um comunicado, a Moody's justificou sua decisão por avaliar que "o conflito militar em curso com o Hamas, seus efeitos e consequências mais amplas elevam materialmente o risco político para Israel, assim como enfraquece suas instituições executivas e legislativas e sua força fiscal no futuro previsível".

A agência também rebaixou para "negativo" seu prognóstico sobre a dívida de Israel, devido ao "risco de escalada" do conflito com o grupo Hezbollah, muito mais poderoso que o Hamas, e que atua ao longo da fronteira com o Líbano.