Minha memória está ótima e não preciso de ninguém me dizendo o contrário, diz Biden

O relatório afirma que o presidente de 81 anos não foi capaz de se lembrar da data em que seu filho Beau faleceu, além de suas passagens como vice-presidente dos EUA. Em resposta, Biden disse que só conseguiu pensar que "isso não é da conta de ninguém", e que ficou pasmo diante da pergunta sobre seu filho. "Não preciso de ninguém para me lembrar desse triste episódio, e nem me dando recomendações", afirmou.

Ele afirmou também que o relatório, que investigava sua posse de documentos confidenciais, mostra que Biden é inocente. "Eu colaborei com a investigação e provei que nunca dividi com ninguém os documentos", alegou, ao declarar que as demais informações do relatório não são importantes.