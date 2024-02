Equador aumentará IVA de 12% a 13% para financiar combate ao narcotráfico

O imposto sobre o valor agregado (IVA) no Equador aumentará de 12% para 13%, depois que o Congresso não chegou a um acordo, nesta sexta-feira (9), para frear definitivamente um aumento proposto pelo governo para financiar a luta contra o narcotráfico.

Na terça-feira, a Assembleia Nacional rejeitou um aumento do IVA - permanentemente para 13% e temporariamente para 15% - proposto pelo presidente Daniel Noboa, que posteriormente vetou essa decisão do Legislativo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo enviou um novo documento fixando um aumento para 13% e alertou que poderia modificar a taxa para 15% de acordo com as necessidades econômicas do país.