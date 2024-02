Dortmund vence Freiburg na abertura da rodada do Alemão

O Borussia Dortmund venceu o Freiburg por 3 a 0 nesta sexta-feira (9), no jogo que abriu a 21ª rodada do Campeonato Alemão, e se igualou ao Stuttgart na terceira posição da tabela.

O Freiburg, que sofreu sua terceira derrota consecutiva, fica na sétima colocação antes dos demais resultados do fim de semana.

O Dortmund abriu o placar com um chute de Donyell Malen no canto superior aos 16 minutos do primeiro tempo.