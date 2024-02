Divergências travam conferência mundial sobre controle do tabaco

Os debates da conferência mundial para o controle do tabaco foram bloqueados nesta sexta-feira (9) no Panamá, devido a divergências sobre como avançar na medição do conteúdo tóxico e das emissões desses produtos.

Delegados de mais de 180 países revisam desde a última segunda-feira a aplicação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) da Organização Mundial da Saúde (OMS), em vigor desde 27 de fevereiro de 2005.

As divergências dizem respeito a como promover a aplicação dos artigos 9º e 10º da Convenção-Quadro, e a outros temas técnicos da conferência (COP10) da CQCT, que termina amanhã.