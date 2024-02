Correção: Netanyahu determina evacuação de Rafah antes de esperada invasão à cidade em Gaza

A matéria publicada anteriormente identificava incorretamente a cidade de Rafah como Gazah. Segue a versão corrigida.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira, 9, ter ordenado o exército do país a preparar um plano para evacuar a população de Rafah antes de uma esperada invasão à cidade no sul da Faixa de Gaza. Netanyahu fez o anúncio em meio a críticas internacionais ao plano de Israel de invadir a movimentada cidade na fronteira com o Egito.

Israel diz que Rafah é o último reduto remanescente do Hamas e que precisa enviar tropas para completar o seu plano de guerra contra o grupo militante islâmico. Mas cerca de 1,5 milhões de palestinos estão na cidade depois de fugirem dos combates em outras regiões de Gaza.