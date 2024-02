Confrontos durante tensa apuração no Paquistão deixam 2 mortos

Ao menos duas pessoas morreram nesta sexta-feira (9) em atos de violência após as eleições no Paquistão, onde os candidatos ligados ao ex-primeiro-ministro preso Imran Khan lideram a lenta contagem de votos, em um pleito marcado por suspeitas de manipulação. Mesmo que os resultados sejam confirmados, o partido 'Pakistan Tehreek-e-Insaf' (PTI) de Khan não tem garantia de poder formar um governo nessa república islâmica de 240 milhões de habitantes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os outros dois partidos que disputam o Poder Legislativo no país, dotado de armas nucleares, são a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N) e o Partido do Povo Paquistanês (PPP).

Nenhum dos três conseguirá obter a maioria absoluta, então o vencedor terá que forjar alianças, de acordo com as projeções. Todas as opções estão em aberto, embora a PML-N, da família Sharif, ainda seja a formação melhor posicionada para isso. "Não temos maioria para governar sozinhos, então convidamos os outros partidos e os candidatos vencedores a trabalharem conosco", disse Nawaz Sharif, que já exerceu três mandatos como primeiro-ministro. Sharif, 74 anos, que retornou do exílio em outubro, contaria com o apoio do Exército, segundo observadores. O partido de Khan, por outro lado, não foi autorizado a figurar nas cédulas, o que obrigou seus candidatos a concorrerem como independentes. Apesar disso, os últimos resultados oficiais preliminares dão 92 assentos aos independentes - a grande maioria vinculada ao PTI -, em comparação com 63 para a PML-N. E o PPP, de Bilawal Bhutto Zardari, obteria 50 cadeiras.

Os resultados referem-se a 225 dos 266 distritos em disputa, e a lentidão na apuração exacerbou as suspeitas de manipulação contra o PTI.

As eleições de quinta-feira, com 128 milhões de eleitores registrados, foram marcadas pela violência. Duas pessoas morreram nesta sexta-feira no noroeste do país, em confrontos entre a polícia e apoiadores de Khan, o ex-primeiro-ministro que venceu as eleições de 2018. "Dois manifestantes foram atingidos por pedras e perderam a vida" no distrito de Shangla, na província de Khyber Pakhtunkhwa, bastião do PTI, segundo a polícia local.