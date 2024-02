Companhia aérea pesará passageiros para entrar em voos

O comunicado garantiu que todas as informações serão usadas apenas para garantir as medidas de segurança durante as viagens Crédito: Freepik

A principal companhia aérea da Finlândia anunciou segunda-feira, 5, que irá pesar os passageiros e também as bagagens de mão antes do embarque. Segundo a Finnair, a mudança será feita de forma voluntária até maio para otimizar os atuais cálculos de equilíbrio das aeronaves. Confira a seguir como será o procedimento. Pesar passageiros: procedimento será anônimo

Em comunicado, a empresa afirmou que todas as informações serão usadas apenas para garantir as medidas de segurança durante as viagens.

“Usamos os dados de pesagem para os cálculos médios necessários para a operação segura dos voos, e os dados coletados não estão de forma alguma vinculados aos dados pessoais do cliente”, alegou Satu Munnukka, Chefe de Processos Terrestres da Finnair no comunicado. Será registrado o peso total do passageiro e da sua bagagem de mão, mas não será necessário o nome nem o número da reserva. Além disso, somente o agente de atendimento ao cliente que trabalha no ponto de medição pode ver o peso total. O que pode e o que não pode levar na viagem de avião? CONFIRA Dados devem ser atualizados a cada cinco anos

Embora as companhias aéreas conheçam o peso de todos os outros aspectos, o peso dos clientes e da sua bagagem de mão é calculado utilizando pesos médios confirmados pela Autoridade de Aviação Civil. A alternativa é as companhias aéreas utilizarem as suas próprias medições e a confirmação dos seus resultados pela autoridade. Outra opção é utilizarem pesos padrão definidos pela Autoridade Europeia para a Segurança da Aviação (EASA).

Pesar passageiros garantirá decolagem segura, diz companhia

Cada aeronave tem um peso máximo definido para garantir uma decolagem segura, e esse peso não pode ser excedido. O peso inclui o peso da própria aeronave e o peso do combustível; da bagagem e da carga despachadas; do catering a bordo; dos tanques de água e dos passageiros. A Finnair disse que começou a pesar os viajantes que partem de Helsinki, capital da Finlândia, na segunda-feira, 5, e "até agora, mais de 500 clientes voluntários participaram da pesagem", afirmou a porta-voz Kaisa Tikkanen ao jornal britânico Daily Mail. Outras empresas já adotaram a medida Em agosto do ano passado, a companhia sul-coreana Korean Air anunciou que começaria a pesar passageiros no Aeroporto de Gimpo e no Aeroporto de Incheon em voos até setembro.