Começa no Paraguai julgamento de ex-policial acusado de tortura no regime Stroessner

Eusebio Torres, que foi policial durante a ditadura do general Alfredo Stroessner, foi apresentado, nesta sexta-feira (9), em um tribunal de Assunção, para enfrentar um julgamento por torturas infligidas a opositores do regime que governou o Paraguai por 35 anos, constatou a AFP.

A defesa tinha solicitado a prescrição e a mudança de qualificação dos fatos para que Torres não fosse condenado a mais de cinco anos de prisão. O pedido foi indeferido.

Segundo a Constituição paraguaia, os crimes de lesa-humanidade são imprescritíveis.

O Ministério Público acusa Torres de submeter a diversas torturas Carlos Ernesto Casco e seu irmão, Luis Alberto Casco, que o denunciaram em 2011.

Uma das testemunhas, Constantino Coronel, declarou aos magistrados que Torres, cuja simples menção causava terror entre os perseguidos pelo regime, entrou em sua casa um dia com uma metralhadora: "Pôs abaixo a porta da minha casa a tiros...", disse.

Carlos Arestivo, que esteve preso na distribuição das "Investigações", relatou que o torturador "ordenou que me despisse e com sua chibata trançada de couro começou a me castigar com força, com raiva, como se eu tivesse chutado sua mãe. Um dos impactos arrebentou um dos meus olhos", enfatizou.

A ativista dos direitos humanos Olga Kannonikof, que sofreu coação e cujo companheiro morreu em 1976 vítima de tortura, foi uma das promotoras do julgamento.