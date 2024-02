Colômbia e ex-número dois das Farc anunciam novas negociações de paz

O governo da Colômbia e o ex-número dois da ex-guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) Iván Márquez, que retomou as armas após assinar o acordo de paz em 2016, vão iniciar novas negociações, conforme documento oficial divulgado nesta sexta-feira (9). Com cerca de 1.663 combatentes, segundo a Inteligência militar e considerada a ala dura das dissidências, a Segunda Marquetalia permaneceu até agora fora das negociações que o presidente Gustavo Petro mantém com a maioria das organizações armadas do país. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O texto de 11 pontos assinado pelas partes anunciou o início de "um processo de diálogos sociopolíticos para conduzir à assinatura de um acordo de paz entre o Governo da Colômbia e a organização rebelde armada Segunda Marquetalia", criada por Márquez em 2019 após voltar à clandestinidade.

As partes também se comprometeram a "desenvolver imediatamente acordos prévios para a desescalada do conflito e a implementação de transformações para a construção social e ambiental do território". Primeiro presidente de esquerda da Colômbia, Petro aposta em um fim, por meio do diálogo, para seis décadas de conflito armado e de violência, após o histórico acordo de paz que, há sete anos, desarmou o grosso das Farc. O retorno de Márquez às armas em 2019 foi um dos golpes mais fortes no processo de paz que reintegrou à vida civil cerca de 7.000 combatentes dessa que já foi a maior guerrilha das Américas. A maioria deles se manteve no acordo. Márquez, que havia sido negociador em Havana, apareceu então vestido de roupa camuflada e com um fuzil em um vídeo, no qual anunciava uma nova rebelião armada. O início desse novo processo de paz se dá no âmbito de uma visita oficial de representantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas à Colômbia para apoiar a implementação do acordo de 2016 e apoiar as novas tentativas do governo para desativar o conflito. Delegados de Petro também mantêm conversas com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) em Cuba e, na Colômbia, com os rebeldes do Estado-Maior Central (EMC), a maior dissidência das Farc.

Luciano Marín, nome verdadeiro de Márquez, é um rebelde linha-dura de 69 anos. Ex-religioso e professor, o guerrilheiro foi vítima de um ataque na Venezuela em 2022, segundo reportagens da imprensa. Em julho passado, jornais locais especularam sobre sua morte, mas o então comissário de paz Danilo Rueda negou. Estudos independentes indicam que a Segunda Marquetalia mantém um confronto com outros rebeldes das antigas Farc pelas rotas do narcotráfico. O documento sobre as novas negociações não dá detalhes sobre onde ocorrerão os diálogos.

No texto, as partes pedem os "bons ofícios" de Venezuela, Noruega, Cuba, ONU e Conferência Episcopal Colombiana, que, em outras ocasiões, foram fiadores dos processos de paz no país. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo e vive um conflito armado que, em mais de meio século, deixou 9,5 milhões de vítimas, a maioria delas deslocadas. O projeto de "Paz Total" de Petro avança, com alguns altos e baixos. Até agora, sua maior conquista foi o compromisso do ELN e do EMC de abandonar a prática de sequestros extorsivos.