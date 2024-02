Chile se despede de Piñera, lembrado como um democrata

A morte trágica de Piñera na terça-feira quando pilotava seu helicóptero no sul do país, comoveu o país, que vivia em paralelo o luta pelos megaincêndios em Valparaíso que deixaram 131 mortos.

Todo o espectro político do Chile, assim como familiares e apoiadores, despediu-se nesta sexta-feira (9) do ex-presidente Sebastián Piñera, destacado como um democrata aberto às diferenças por adversários como o presidente Gabriel Boric e a ex-presidente Michelle Bachelet.

Os gestos vindos do Executivo foram destacados pela viúva de Piñera, Cecilia Morel, e seus quatro filhos, que agradeceram a Boric com abraços afetuosos.

"Durante seu governo, as disputas e recriminações às vezes iam além do que era justo e razoável", admitiu o presidente de 37 anos, que imediatamente decretou três dias de funerais de Estado ao saber da morte de Piñera.

"Reconheço e valorizo que nunca se negou a prestar ajuda e conselho, apesar das diferenças públicas que tivemos no passado", disse Boric na antiga sede do Congresso em Santiago, diante de todo seu gabinete e dirigentes de todo o leque político.

Com alguns de seus netos aos prantos, o caixão do ex-mandatário foi trasladado com honras militares até a catedral, antes de receber uma homenagem no Palácio Presidencial de La Moneda e ser enterrado no cemitério Parque del Recuerdo em Santiago em uma cerimônia privada.

"Ainda não posso fazer muitas reflexões porque o impacto é muito forte (...) mas tem sido muito emocionante ver todas as pessoas de todos os lugares do Chile", disse Cecilia Morel.

Líderes de direita criticaram a "oposição dura e injusta" de Boric e membros do seu governo encarnaram quando lideraram a oposição a Piñera, que terminou seu mandato em março de 2022 com o pior nível de aprovação na história democrática do Chile.

De acordo com o Ministério Público, Piñera morreu na terça-feira de "asfixia por submersão" no Lago Ranco, onde seu helicóptero caiu a cerca de 920km ao sul de Santiago. Três passageiros saíram ilesos do acidente, entre eles a irmã do político.