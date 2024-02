CBF denuncia insultos racistas contra familiares de Endrick no Pré-Olímpico

Familiares do atacante Endrick foram alvo de insultos racistas no jogo de quinta-feira entre Brasil e Venezuela, em Caracas, pelo quadrangular final do Pré-Olímpico Sul-Americano, denunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"A CBF repudia os atos de racismo cometidos contra familiares do jogador Endrick (...) no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, durante e após o jogo", que terminou com a vitória da Seleção por 2 a 1, publicou a entidade na madrugada desta sexta-feira (9).

"As manifestações de criminosos com camisas da seleção adversária eram dirigidas notadamente ao pai de Endrick, Douglas Ramos. Eles faziam gestos imitando macacos", continua a nota.