Bloqueios, combates e pessoas famintas dificultam distribuição de ajuda em Gaza

Os bloqueios israelenses, os combates e as multidões famintas dificultam cada vez mais a distribuição de ajuda alimentar em Gaza por parte das ONGs, que estão preocupadas com o risco de fome no território palestino.

Em grandes áreas do norte da Faixa de Gaza, "acreditamos que as pessoas estão à beira da fome e pelo menos 300.000 pessoas dependem da nossa ajuda para sua sobrevivência", afirmou na quinta-feira em um comunicado o comissário-geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

"Porém, desde o início do ano, metade dos nossos pedidos para enviar ajuda ao norte foram rejeitados", lamentou.