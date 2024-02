Biden se defende de relatório que critica sua memória

"Minha memória é boa", afirmou, muito incomodado com o relatório que diz que ele esqueceu o dia da morte de seu filho Beau. "Como se atreve?", protestou.

O presidente Joe Biden, visivelmente irritado, se defendeu, nesta quinta-feira (8), de um relatório que o exonera em uma investigação sobre manipulação indevida de documentos confidenciais, mas que o descreve como "um idoso" com "memória ruim".

No relatório, Hur considerou que o atual presidente tem uma memória tão prejudicada que nem sequer lembra quando foi vice-presidente e quando seu filho Beau, que morreu em 2015 vítima de um câncer, faleceu.

A conclusão do relatório alivia um fardo sobre Biden, candidato à reeleição nas eleições presidenciais de novembro, quando provavelmente enfrentará seu antecessor republicano, Donald Trump.

No entanto, durante seu pronunciamento, Biden voltou a cometer uma gafe, a terceira em poucos dias. Desta vez, chamou o mandatário egípcio Abdel Fatah al Sisi de presidente do México.

Hur foi nomeado em janeiro de 2023 pelo secretário de Justiça, Merrick Garland, depois que documentos secretos foram encontrados em uma casa de Biden em Wilmington (Delaware, nordeste), e em um antigo escritório. Eles datam do tempo em que ele era vice-presidente (2009-2017) de Barack Obama.

Hur, anteriormente designado por Trump como procurador-geral do estado de Maryland, explica que agentes do FBI recuperaram documentos sobre assuntos militares e política externa no Afeganistão, entre outros assuntos.

"Concluímos que as evidências não são suficientes para condená-lo e excluímos recomendar processar Biden por reter os documentos classificados do Afeganistão", afirmou.

Hur também descartou a possibilidade de Biden ser condenado por um júri.