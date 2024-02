Autor de ataque com substância química em Londres teria morrido afogado, diz polícia

O próprio suspeito sofreu lesões graves no rosto durante o ataque, ocorrido no distrito de Clapham, ao sul de Londres.

O suspeito de atacar uma mulher e suas duas filhas com uma substância química na semana passada, em Londres, provavelmente morreu afogado no rio Tâmisa, informou a polícia britânica nesta sexta-feira (9).

Desde então, Ezedi estava com o paradeiro desconhecido, embora tenha aparecido em imagens de câmeras de segurança da capital.

A Scotland Yard informou, nesta sexta-feira, que sua hipótese principal é que o homem "morreu" após "entrar" no rio Tâmisa.

A polícia encontrou imagens do homem graças às câmeras de segurança, nas quais aparece caminhando por cerca de 6 km "a passos firmes" na noite do ataque até chegar à ponte de Chelsea, no centro de Londres.

"Não é visto deixando a ponte em nenhuma imagem", informou o comandante Jon Savell, durante uma entrevista coletiva, acrescentando que as imagens o mostraram "debruçado sobre as barreiras" da ponte.

"Nesta época do ano, o Tâmisa tem uma vazão muito rápida" e "é provável que, se entrou na água, não volte a aparecer até dentro de um mês, e não se pode descartar que nunca venha à superfície", acrescentou.

A mulher vítima do ataque continua hospitalizada e pode perder a funcionalidade do olho direito.