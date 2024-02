Ausência de Messi em amistoso em Hong Kong causa revolta na China

A ausência de Lionel Messi em um amistoso em Hong Kong e sua participação três dias depois em outro jogo no Japão agravaram a indignação de internautas e da imprensa chinesa, que acusam o craque argentino de desdenhar Pequim.

O capitão da seleção campeã do mundo em 2022 foi vaiado no domingo (4) em Hong Kong, após não participar de uma partida de pré-temporada do Inter Miami, alegando lesão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os torcedores, que haviam desembolsado até US$ 500 (R$ 2.489 na cotação atual), exigiram o reembolso de seus ingressos e vaiaram o discurso de agradecimento do coproprietário do clube, David Beckham.