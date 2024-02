Aliados de ex-premiê detido lideram resultados preliminares de eleições no Paquistão

Os resultados oficiais preliminares em 136 das 266 circunscrições dão 49 cadeiras aos candidatos independentes do PTI, contra 42 para a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), da família Sharif e favorita das eleições, e 34 para o Partido do Povo Paquistanês (PPP).

Candidatos próximos do ex-primeiro-ministro Imran Khan, atualmente preso, lideram os resultados das eleições no Paquistão após a apuração dos votos de mais da metade das circunscrições eleitorais, ao final de eleições marcadas pela violência e suspeitas de manipulação.

As eleições, com 128 milhões de eleitores registrados, foram marcadas por violência e suspeitas de manipulação. A Comissão Eleitoral citou "problemas na internet" para explicar a lentidão do processo.

"O sentimento de certeza [sobre o resultado final] desapareceu rapidamente, com candidatos próximos ao PTI obtendo resultados melhores do que o esperado", disse à AFP Sarah Khan, professora de Ciência Política na Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

Os analistas esperavam uma vitória da Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N) de Nawaz Sharif, de 74 anos, que retornou do exílio em outubro, e que teria o apoio do Exército, segundo observadores. Uma vitória do seu partido poderia levá-lo ao cargo de chefe de Governo do país pela quarta vez.

Antes dos primeiros resultados oficiais, o presidente do PTI, Omar Ayub Khan, disse estar convencido de que o seu partido seria "capaz de formar o próximo governo federal com uma maioria de dois terços".

A PML-N continua bem posicionada para vencer na província de Punjab, a mais populosa do país, disse o seu porta-voz, Marriyum Aurangzeb.