BUENOS AIRES (Argentina) - Parlamentares debatem 'projeto geral' de reformas econômicas do governo - (até 15 de Fevereiro)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Julho)

PANAMÁ (Panamá) - Seca no Canal do Panamá restringe número de navios na rota e passagem do El Niño pode agravar a situação - (até 31 de Dezembro)

Antártica (Chile) - Expedição do navio científico ARC Simon Bolivar da Marinha da Colômbia - (até 12 de Fevereiro)

CARACAS (Venezuela) - Relator Especial da ONU sobre direito à alimentação visita Venezuela - (até 14)

Europa

ROMA (Itália) - Visita do presidente argentino Javier Milei - (até 12)

Ásia-Pacífico

CHINA - Ano Novo chinês -

DOMINGO, 11 DE FEVEREIRO DE 2024

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desfile de escolas de samba no Sambódromo do Rio - (até 12)

BELO HORIZONTE (Brasil) - Carnaval 2024: Pena de Pavão de Krishna -

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - 'Mama Antula', primeira santa argentina - 11H30

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Missa de canonização de 'Mama Antula', primeira santa argentina - 06H30

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2024

América

Bonfim, Minas Gerais (Brasil) - Carnaval a Cavalo de Bonfim -

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa recebe presidente argentino Javier Milei -

TERÇA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2024

Oriente Médio e África do Norte

TÂNGER (Marrocos) - Audiência no caso de oito suspeitos acusados em abuso sexual que envolve magnata francês Jacques Bouthier -

QUARTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2024

Europa

ROMA (Itália) - Popa celebra missa de quarta-feira de cinzas - 13H30

QUINTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Oriente Médio e África do Norte

CAIRO (Egito) - Visita do presidente Lula -

SEXTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2024

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Fashion Week - (até 20)

África

ADIS ABEBA (Etiópia) - Visita do presidente Lula - (até 18)