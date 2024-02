Adversários políticos, ex-presidentes e apoiadores se despedem de Piñera no Chile

Ex-presidentes e políticos do Chile, de esquerda e de direita, assim como familiares e apoiadores, despedem-se nesta sexta-feira (9) do ex-presidente Sebastián Piñera, que morreu na terça-feira enquanto pilotava o seu helicóptero no sul do país.

Todo o gabinete do presidente de esquerda Gabriel Boric, assim como a viúva de Piñera, Cecilia Morel, junto com seus quatro filhos, chegaram à sede do antigo Congresso, no centro de Santiago, para uma cerimônia no último dos três dias de luto decretados pelo governo.

Durante a cerimônia haverá discursos dos ex-presidentes democrata-cristão Eduardo Frei (1994-2000) e da socialista Michelle Bachelet (2006-10; 2014-18). O ex-presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) não comparecerá após ter se aposentado da vida pública há uma semana.