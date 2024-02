Venezuela promete 'resposta contundente' após anúncios de exploração de petróleo na Guiana

O governo venezuelano prometeu uma "resposta proporcional, contundente e apegada ao direito" caso seja iniciada a perfuração de poços petrolíferos em águas em disputa com a Guiana, como a gigante ExxonMobil anunciou esta semana.

"Se a ExxonMobil conta com uma companhia de segurança privada representada pelo Comando Sul (dos Estados Unidos) e uma pequena filial no governo da Guiana, bom para eles, mas no espaço marítimo que por direito é da Venezuela receberão uma resposta proporcional, contundente e apegada ao direito", escreveu o ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrinho, em sua conta de X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terça-feira, a Exxon anunciou que planeja perfurar ainda este ano dois poços exploratório no litoral de Essequibo, região rica em petróleo e recursos naturais que a Venezuela reclama à Guiana.