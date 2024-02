Ucrânia substitui comandante em chefe de suas Forças Armadas

Suas declarações coincidiram com o anúncio do ministro da Defesa, Rustem Umerov.

"Hoje tivemos uma conversa franca sobre quais são as mudanças necessárias no Exército. Mudanças urgentes", declarou o presidente ucraniano em comunicado.

Ele também foi creditado por liderar algumas das campanhas militares de maior sucesso da Ucrânia, como a libertação de Kherson, no sul do país, em novembro de 2022.

O novo comandante-chefe também liderou a contraofensiva ucraniana lançada no outono boreal de 2022, que libertou a província de Kharkiv, no nordeste do país.

Mas alguns de seus comentários públicos provocaram tensões com Zelensky, no momento em que o presidente enfrenta divisões sobre o tema da mobilização militar.

Sua chegada ao cargo coincide com importantes desafios. As tropas russas redobraram sua ofensiva sobre a cidade ucraniana de Avdiivka, epicentro da batalha no leste do país.

Moscou também intensificou os bombardeios na província de Kharkiv, em uma tentativa de fazer as forças ucranianas recuarem.

Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quinta que havia derrubado 12 mísseis lançados da Ucrânia sobre a província fronteiriça de Belgorod. Esta área é regularmente alvo de ataques de Kiev, em resposta aos bombardeios russos.

O ministério russo também anunciou hoje que fez uma troca de 100 prisioneiros de guerra com a Ucrânia.

