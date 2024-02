Suprema Corte mostra ceticismo sobre exclusão de Trump das eleições

A maioria dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos parecia inclinada a rejeitar uma sentença de um tribunal do Colorado que impediria Donald Trump de concorrer novamente às eleições presidenciais, nesta quinta-feira (8). Durante duas horas de argumentos, tanto os juízes conservadores quanto os liberais expressaram preocupação com a possibilidade de os estados decidirem individualmente quais candidatos devem aparecer nas cédulas das eleições presidenciais de novembro deste ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os nove magistrados tinham que responder a uma pergunta: pode o nome de Trump aparecer nas cédulas das primárias presidenciais republicanas no estado do Colorado devido ao seu suposto papel no ataque de seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021?

A Suprema Corte do Colorado, citando a 14ª Emenda da Constituição, decidiu em dezembro que Trump, o favorito para a nomeação republicana de 2024, deve ser excluído das cédulas por esse motivo. Jonathan Mitchell, ex-procurador-geral do Texas representando Trump, abriu os 80 minutos de argumentos orais. "A decisão da Suprema Corte do Colorado é falha e deve ser revogada por inúmeras razões independentes", alegou Mitchell, acrescentando que "tiraria o voto de potencialmente dezenas de milhões de americanos". Jason Murry, em nome dos eleitores do Colorado, respondeu que Trump deveria ser excluído das eleições com base na Seção 3 da 14ª Emenda. Esta seção proíbe qualquer pessoa de ocupar um cargo público se tiver participado de uma "insurreição ou rebelião" após ter prometido defender a Constituição. A emenda, ratificada em 1868 após a Guerra Civil, visava impedir que os partidários da Confederação escravista fossem eleitos para o Congresso ou ocupassem cargos federais.

Play

Em declarações a jornalistas na Flórida, Trump, de 77 anos, afirmou que tem acompanhado a audiência judicial e espera uma decisão a seu favor. "Você pode pegar a pessoa que lidera em todos os lugares e dizer: 'Ei, não vamos deixar você concorrer'? Sabe, acho que é bastante difícil de fazer, mas deixo nas mãos da Suprema Corte", disse, referindo-se ao fato de liderar as pesquisas sobre o voto republicano.

O juiz conservador John Roberts expressou preocupação com o que chamou de "consequência desanimadora" se o veredicto do Colorado for confirmado. "Se a posição do Colorado for mantida, certamente haverá processos de desqualificação para o outro lado", disse Roberts, que acredita que outros estados diriam: "seja quem for o candidato democrata, você está fora da cédula". "Tudo se reduzirá a apenas um punhado de estados decidindo as eleições presidenciais", opinou.