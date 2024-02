Regulador dos EUA declara ilegais chamadas automáticas com vozes criadas por IA

Os reguladores de tecnologia de comunicação dos Estados Unidos declararam ilegais, nesta quinta-feira (8), as chamadas telefônicas automáticas fraudulentas feitas com vozes criadas usando a Inteligência Artificial (IA), em plena expansão.

"Agentes mal-intencionados estão usando vozes geradas por IA em chamadas automáticas não solicitadas para extorquir familiares vulneráveis, imitar celebridades e desinformar os eleitores", justificou em um comunicado a presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Jessica Rosenworcel.

Esse novo fenômeno chamou a atenção no mês passado quando veio à tona que uma chamada telefônica automática com uma voz que se passava pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, instava as pessoas a não votarem nas primárias democratas realizadas no estado de New Hampshire.